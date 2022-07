La Guardia costiera di Sant’Antioco ha messo sotto sequestro quasi 1.300 chili di tonno rosso privo di tracciabilità.

L’operazione è stata effettuata due giorni fa nell’ambito del monitoraggio della filiera ittica e del contrasto alle forme illegali di pesca.

Le verifiche sono state svolte nei punti di sbarco all’interno del Porto di Sant’Antioco e negli ingrossi ittici del territorio comunale. In questo modo sono stati intercettati e sequestrati 1.230 kg di specie ittica Tonno Rosso (Thunnus Thynnus) detenuta illegalmente, circa 8mila euro il valore delle sanzioni elevate.

La pesca di questa specie ittica è sottoposta a piani pluriennali di cattura da parte della Comunità Europea per consentirne la regolare riproduzione ed è regolamentata da quote per ciascuna nazione europea del Mediterraneo.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata