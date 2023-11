Protesta questa mattina a Teulada, dove i pescatori della marineria di Sant’Anna Arresi stanno presidiando l’ingresso della base militare di Capo Teulada a Sa Portedda. Dopo l’occupazione simbolica dell’aula consiliare del paese arresino, ieri sera hanno tenuto un’assemblea con l’amministrazione comunale, che per l’occasione ha annullato il consiglio comunale previsto per la giornata di ieri.

Rivendicano il pagamento degli indennizzi previsti per il fermo pesca durante le esercitazioni militari. Indennizzi che in molti Comuni della Sardegna sono arrivati al 100%, mentre per i pescatori di Sant’Anna Arresi è arrivata solo un parte pari al 36% degli indennizzi previsti. Attualmente non si capiscono le reali motivazioni che hanno portato ad assegnare solo una parte degli indennizzi, si ipotizzava un possibile errore da parte dell’amministrazione comunale, che smentisce e conferma di aver svolto le pratiche correttamente.

I pescatori aspettano una nota ufficiale dal ministero. Nel frattempo una rappresentanza, con la sindaca Maria Teresa Diana, e il vice questore, stanno incontrando il comandante della base.

