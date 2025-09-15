Un turista inglese che si trovava in barca nel golfo di Porto Pino ha accusato un malore. L'uomo, dopo essere riuscito a raggiungere la riva a bordo di una piccola imbarcazione a remi, è stato soccorso dai bagnanti presenti che lo hanno accompagnato al chiosco della spiaggia in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 dell'Avos di Sant’Anna Arresi, giunti. I volontari arrivati in pochi minuti dopo la chiamata al numero di emergenza hanno raggiunto il punto indicato tra la prima e la seconda spiaggia.

Vista la situazione è stato necessario per far intervenire l’elisoccorso con il medico a bordo che è atterrato in un tratto in piano tra le due spiagge. Il personale medico ha valutato le condizioni dell'uomo decidendo di trasferirlo in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari.

