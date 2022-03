Intervento nel primo pomeriggio della Guardia costiera di Sant’Antioco per un natante a motore di circa 6 metri che imbarcava acqua vicino alla Località Porto Pino, nel Comune di Sant’Anna Arresi.

Immediatamente è stata inviata la dipendente M/V CP 812. E’ intervenuto anche l’elicottero AW139 della Guardia Costiera che, impegnato in volo di perlustrazione a bassa quota, a causa della costa frastagliata e ricca di insenature, ha intercettato l’imbarcazione con l’uomo a bordo vicino alla Località Cala Piombo.

Già inclinata su di un lato e semi affondata, stava per schiantarsi sugli scogli anche a causa del peggioramento delle condizioni meteo, con vento teso e mare con onde formate. Gli aerosoccoritori si sono lanciati in mare dall’elicottero, issando il naufrago sul velivolo della Guardia costiera con il verricello in dotazione.

(foto L'Unione Sarda - Murru)

Nella zona di atterraggio, nel porto di Sant’Antioco, erano già presenti due autopattuglie con il Comandante e il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera locale, nonché l’ambulanza del 118 di Carbonia per fornire assistenza. Il malcapitato aveva un principio di ipotermia ed è stato assistito dal personale sanitario sul posto. Una volta ristabilitosi, ha potuto riabbracciare i propri familiari giunti nel frattempo nel porto di Sant’Antioco.

(Unioneonline/D)

