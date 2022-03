Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per liberare una poliziotta bloccata all’interno dell’ascensore nel Commissariato di Carbonia.

A raccontare quanto accaduto è Luca Agati, segretario provinciale del sindacato di polizia Sap: "Quanto avvenuto in Commissariato è qualcosa di molto grave che riteniamo sia meritevole di un urgentissimo approfondimento”, scrive in una lettera inviata al Questore di Cagliari, Paolo Rossi. Dopo che l’agente è rimasta bloccata, è stata chiamata la ditta incaricata della manutenzione, la quale “affermato di non poter intervenire in quanto l'appalto è scaduto e non ancora rinnovato. La collega è stata liberata dai Vigili del fuoco".

Nelle parole del sindacalista, il Commissariato è "un posto dimenticato, lontano dalle attenzioni di palazzo, una condizione assolutamente inaccettabile . Nonostante i richiami circa le gravissime condizioni di abbandono di macerie e altro nel piazzale antistante l'ingresso, nulla è stato fatto. I lavori per la nuova palazzina sono stati di nuovo sospesi e nessuno si è preso l'onere di mettere in sicurezza i luoghi". "Il Commissariato di Carbonia, nonostante la lontananza – ribadisce Agati -, è un Ufficio della Questura che merita rispetto e attenzione. È davvero ora di muoversi per ridare dignità e decoro a un Ufficio di Polizia da troppo tempo dimenticato".

