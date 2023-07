Parla di una vera e propria «paralisi» Maria Laura Orrù, consigliera regionale di Possibile dell’Alleanza rosso verde, per quanto riguarda gli apparati della Regione e, mette in guardia, la situazione «esonda dagli uffici e a cascata si riverbera sulle strutture periferiche causando gravi disservizi per i cittadini e i pazienti che si vedono negate prestazioni fino al giorno prima garantite».

Orrù si riferisce, in particolare, al caso dei pazienti dell’ospedale Sirai di Carbonia e del Cto di Iglesias: «Stiamo parlando di pazienti con gravi patologie come i tumori che si vedono improvvisamente negati i prelievi di tessuto per gli esami istologici a causa della “mancata stipula di convenzioni con le altre ASL. Vi pare normale che la ASL di Carbonia non abbia rinnovato per tempo la convenzione che regola le prestazioni di anatomia patologica con i presidi ospedalieri di Cagliari? Vi sembra sensato che i prelievi siamo sospesi fino alla sottoscrizione dell’accordo? Stiamo parlando di patologie che “corrono” e non aspettano i tempi di questa giunta nel caos e della paralisi dei suoi uffici».

La consigliera annuncia la preparazione di un’interrogazione.

(Unioneonline/s.s.)

