Ancora sbarchi sulle coste meridionali della Sardegna.

Nelle ultime ore è stato avvistato in mare un barchino con a bordo 4 uomini, una donna e un ragazzino.

Intercettata da una motovedetta del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza, l’imbarcazione – che si trovava a diverse miglia dalle coste dell’Isola – è stata scorata fino al porto di Sant'Antioco.

Una volta sbarcati, i migranti, tutti in buone condizioni di salute, sono stati poi presi in consegna da polizia e carabinieri e trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir, per le procedure di indentificazione e per il periodo di quarantena previsto dalle norme anti-Covid.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata