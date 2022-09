450 grammi di marijuana, 6 grammi di metanfetamina, oltre a materiale per il confezionamento della droga e denaro in contante. È quanto i carabinieri del Radiomobile di Iglesias hanno sequestrato a un 50enne di Gonnesa, che è stato arrestato per detenzione di stupefacenti.

Quando i militari l’hanno sottoposto a controllo, ha espresso particolare insofferenza, tanto che i carabinieri hanno approfondito la verifica trovando residui di marijuana nel suo zaino. Da lì è partita la perquisizione domiciliare.

Convalidato l’arresto, l’uomo è stato messo ai domiciliari.



