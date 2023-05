E’ andata avanti per diversi giorni l’operazione per il recupero “fenomenale” a Capo sperone, nell’isola di Sant’Antioco, di un consistente quantitativo di materiale plastico catramato.

In collaborazione con la guardia costiera e l’autorizzazione del sindaco, soci e volontari della sezione provinciale di Marevivo hanno provveduto a rimuovere una tela catramata simile a un nastro trasportatore. Dimensioni eccezionali per il rifiuto, ovvero diverse centinaia di metri di lunghezza e diverse tonnellate di peso di materiale.

Per poterlo rimuovere, è stato tagliato a pezzi da un metro circa per poter essere trasportato e imballato. Il recupero è stato fatto via mare perché era impossibile trasportarlo via terra. Pertanto i volontari hanno operato con l’utilizzo delle loro imbarcazioni.

Il materiale è stato depositato in un piazzale del porto di Sant’Antioco e il Comune dovrà provvedere al conferimento in discarica per il successivo smaltimento. Restano gli interrogativi sull’origine dell’insolito ritrovamento.

