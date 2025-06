Allarme nel pomeriggio a bordo della nave da crociera MSC Magnifica per un passeggero colto da un malore.

La nave, partita da Malta e diretta a Barcellona, ha inizialmente fatto ingresso in rada davanti a Is Solinas, per poi dirigersi verso il porto di Sant’Antioco, dove sono scattati i soccorsi.

Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera di Sant’Antioco. Il passeggero è stato successivamente affidato alle cure del personale del 118.

