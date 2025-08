È stata revocata parzialmente l'ordinanza dello scorso 18 luglio "Divieto temporaneo di utilizzo dell'acqua della rete pubblica per consumo umano a Porto Pino". A renderlo noto è il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL 7 di Carbonia.

Il cantiere di Abbanoa per la rete idrica a Porto Pino (foto Murru)

Il tutto grazie alle analisi effettuate da Abbanoa SpA su un campione d'acqua prelevato via del Mare martedi 29 nel punto idrico della frazione Porto Pino. I campioni prelevati sono risultati conformi agli standard di qualità previsti dal decreto legislativo 18-2023.

A oggi permane invece la non conformità del parametro del cloruro; pertanto non è consentito l’uso abituale dell’acqua come bevanda e nell’incorporazione degli alimenti. Invece è consentito l’uso per il lavaggio di frutta e ortaggi, e di altri alimenti e per l’igiene della casa e della persona.

Proseguono nel frattempo, i lavori di realizzazione del nuovo tratto di rete idrica verso la località turistica.

