Gli studenti di Carbonia hanno aggiunto una nuova preziosa esperienza nel loro percorso culturale, sociale e didattico: è stata la giornata di formazione sulle malattie rare. Si è svolta con grande partecipazione al teatro Centrale di piazza Roma, un momento importante, tappa di un percorso costruito con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e dare voce alle alle famiglie che vivono queste realtà. Il percorso è organizzato dall’associazione di Carbonia No alle barriere architettoniche.

«Crediamo fortemente nel valore dell’informazione – asserisce il presidente Andrea Deiana - non solo come momento teorico ma come strumento concreto per creare consapevolezza».

Le malattie rare, infatti, comportano spesso difficoltà sanitarie ma anche carenza di attenzione da parte della società. Durante la giornata gli studenti hanno presentato i risultati del loro lavoro. Non semplici spettatori, ma protagonisti attivi di un percorso di crescita, costituito da scritti, video, componimenti. L'incontro è servito a dare voce a pazienti, famiglie, medici, assistenti che ogni giorno si confrontano talora col dramma delle malattie rare.

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