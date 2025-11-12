L’estate di San Martino favorisce gli sbarchi in Sardegna: 82 migranti in poche oreSono tutti arrivati tra Porto Pino e Sant’Antioco
Le favorevoli condizioni meteo dell'estate di San Martino hanno favorito la ripresa degli sbarchi di migranti nel Sulcis.
Con il canale di Sardegna libero da perturbazioni, in meno di 24 ore nel sud dell’Isola sono arrivati 82 stranieri. Barchini sono stati intercettati prima che approdassero a Sant'Antioco, altri sono arrivati sulle spiagge di Porto Pino nel territorio di Sant'Anna Arresi.
Dieci di quelli in arrivo a Sant'Antioco saranno trasferiti al porto canale di Cagliari.
Tutti saranno poi portati nel centro di prima accoglienza di Monastir.
(Unioneonline)