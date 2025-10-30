Le parrocchie maddalenine in pellegrinaggio a Carloforte per la festa della Madonna dello SchiavoL’iniziativa è in programma dal 14 al 16 novembre
Dal 14 al 16 novembre la Comunità pastorale La Maddalena, con le parrocchie di Santa Maria Maddalena e dell’Agonia di Nostro Signore Gesù Cristo, sarà a Carloforte per un pellegrinaggio in occasione della festa della Madonna dello Schiavo, patrona dell’isola di San Pietro.
Tre giorni di fede e fraternità che rinsaldano il legame nato otto anni fa tra le due comunità. Il gemellaggio tra la parrocchia maddalenina e quella di San Carlo Borromeo di Carloforte fu infatti firmato il 30 marzo 2017 da don Domenico Degortes, don Andrea Domanski e don Gianni Cannas, alla presenza di una delegazione carlofortina di 52 persone. «Organizzando un pellegrinaggio a Tempio per partecipare ad una Messa di suffragio per il vescovo mons. Mario Ghiga, che per 25 anni fu parroco della Madonna dello Schiavo a Carloforte», spiegò don Gianni Cannas. «Ho pensato: nella Diocesi di Tempio esiste un’isola come la nostra, La Maddalena, perché non creare un piccolo gemellaggio con la comunità maddalenina? Prima di telefonare a don Domenico ne ho parlato col vostro vescovo, monsignor Sanguinetti, che era da noi nell’autunno scorso per la festa della Madonna dello Schiavo. E lui è rimasto molto contento di questa iniziativa».
«Il gemellaggio - continuò don Cannas – deve legare le nostre due comunità per la fede che ci unisce e da oggi anche per un’amicizia che si crea. Arrivando col traghetto a Maddalena, stasera, ho detto a qualcuno della mia gente: guardate come rassomiglia, in certi punti, alla nostra Carloforte. Avete qui dei palazzi, delle strutture, che sembrano proprio quelle nostre del lungomare …».