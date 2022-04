Una manovra sbagliata, forse l'eccessiva velocità, e l'auto si schianta su un lampione, abbattendolo. Sono dovuti intervenire stanotte i vigili del fuoco e gli operai Enel per mettere in sicurezza il palo dell'illuminazione pubblica colpito da una vettura a bordo della quale per fortuna gli occupanti non hanno riportato ferite.

L'incidente è avvenuto lungo viale Trento. Il conducente ha perso il controllo della vettura che ha pesantemente travolto l'infrastruttura. A dare l'allarme sono stati gli occupanti stessi e alcuni passanti. Ci si è resi però conto che il lampione sarebbe crollato da un momento all'altro (col rischio di colpire altre macchine o persone) e pertanto è stato necessario richiedere subito l'ausilio dei tecnici per isolare l'impianto e dei vigili del fuoco del distaccamento di via Roma per completare la rimozione in tutta sicurezza. Seguiranno ulteriori accertamenti.

