Un rogo si è sviluppato questa sera attorno alle 18 nelle campagne di Carbonia, nei pressi della popolosa frazione di Bacu Abis.

Le squadre di pronto intervento sono all'opera da ore nel tentativo di domare completamente l'incendio divampato in un boschetto di eucalipto.

Sul posto gli operatori dei vigili del fuoco, di Forestas, della Protezione Civile Avdag Gonnesa, Soccorso Iglesias, SER Carbonia e l'elicottero proveniente dall'Elimarganai che ha effettuato numerosi lanci.

Per permettere le operazioni antincendio è stato bloccato il traffico in ingresso da via Pozzo Castoldi.

In questo momento sono in corso le operazioni di bonifica che per la particolare conformità del terreno potrebbero durare diverse ore.



