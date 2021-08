Appartiene al magnate russo Andrey Melnichenko, si chiama semplicemente "A" e si tratta del veliero più grande al mondo. Da un paio di giorni ha gettato le ancore nella rada della nota località balneare di Porto Pino e rappresenta un’attrattiva incredibile perché con la sua maestosità è davvero impossibile non notarlo: disegnato per il magnate russo da Philippe Starck, con tre alberi alti più di 80 metri, 42 membri di equipaggio, un osservatorio subacqueo più un mini sottomarino, è giunto un paio di giorni fa nel cuore della baia e vi staziona per la felicità - e anche un pizzico di invidia - dei bagnanti e dei turisti che lo possono distintamente osservare e ammirare da qualsiasi angolazione del compendio balneare, da Candiani alle dune.

Il più grande veliero al mondo dovrebbe restare a Porto Pino per diversi giorni.

