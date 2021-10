Un 57enne di Sant’Antioco è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per produzione e detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel cortile dietro casa, hanno accertato i militari, teneva 6 vasi contenenti piante di canapa indiana e un’altra era messa a dimora nel giardino. Tutte piante alte tra 1 e 2 metri del peso complessivo di 17,8 chili.

In cucina invece, in un cassetto, sono stati recuperati 500 grammi di infiorescenze di cannabis in fase di essiccazione. Tutto il materiale è stato messo sotto sequestro.

