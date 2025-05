Incontro in prefettura ieri mattina per il movimento artigiani e commercianti liberi del Sulcis.

Due rappresentati, Ivan Garau e Pietro Massa sono stati ricevuti dalla segreteria della prefettura di Cagliari dopo i numerosi solleciti.

«Nei giorni scorsi siamo stati contattati dalla segreteria che ci ha fissato un incontro, visto che la politica locale si sta mostrando di gomma – fa sapere Ivan Garau – , questo lo abbiamo fatto presente al capo di gabinetto del Prefetto, mostrando anche la documentazione sulle regole del Piano Sulcis, perché secondo le nostre informazioni le stesse non sono state rispettate, con fondi andati in scadenza, o dirottati per altri interventi come per la Sassari Olbia quando le strade del Sulcis sono in pessime condizioni, con i sindaci del territorio che nulla hanno fatto per far si che venissero utilizzati per il territorio, solo dopo le ultime tragedie si stanno svegliando. Stessa cosa che rischiano di fare i nostri fondi per la fiscalità di vantaggio che non ha senso lasciarli nel cassetto dell’agenzia delle entrate».

«A nome del movimento ringraziamo la prefettura per l’incontro, dice Pietro Massa, segretario del movimento, speriamo che ci diano la possibilità di interloquire il prima possibile con il ministero dello sviluppo economico, visto che i nostri politici locali non prendono in considerazione le nostre richieste. Non escludiamo l’entrata in campo di tutte le partite Iva davanti al palazzo della Regione Sardegna».

