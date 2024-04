Il Comune di Sant’Antioco ha celebrato i valori della Resistenza dinanzi alla tomba del partigiano Efisio Piria, nel cimitero comunale. Il sindaco Ignazio Locci ha deposto un mazzo di fiori sulla tomba del partigiano antiochense che a soli 22 anni cadde colpito da una bomba di mortaio in località Ponzanello di Fosdinovo in provincia di La Spezia.

L'omaggio al partigiano (foto Garau)

Il ricordo è legato al suo gesto eroico di difesa con una mitraglietta della postazione partigiana che era stata accerchiata dai tedeschi. Il suo sacrificio contribuì a salvare i compagni e tanti civili che riuscirono ad abbandonare le proprie case prima dell’arrivo dei tedeschi.

Il 29 novembre del 1944 morì da eroe. Medaglia d’argento al valore militare e medaglia d’oro alla memoria. Il sindaco Ignazio Locci nel deporre i fiori ha omaggiato chi per difendere la libertà ha perso la vita, fatto questo che non può e non deve avere distinzioni di pensiero.

© Riproduzione riservata