Chiuso per la cronica carenza di medici dell'emergenza a livello regionale e nazionale, il prossimo 22 agosto riaprirà il pronto soccorso dell'ospedale Cto di Iglesias, dal lunedì al venerdì h24 fino alle 14 del venerdì.

"Un risultato che, seppur parziale, restituisce al territorio un servizio fondamentale come è quello del primo soccorso", fa sapere la Asl di Carbonia dopo le polemiche delle settimane scorse e le proteste per il depotenziamento dei servizi che hanno portato sindacati e sindaci in marcia a Cagliari.

"Abbiamo lavorato per cercare di garantire quanto prima la riapertura del Punto di primo intervento e ora siamo riusciti a trovare una soluzione grazie all'ausilio di medici in affitto, turni in prestazione aggiuntiva e il ricorso a figure equipollenti da altri reparti. Questo non significa che abbiamo risolto l'emergenza - sottolinea il direttore generale dell'Asl Sulcis Giuliana Campus - la carenza di personale rimane, ed è su questo punto che stiamo lavorando per risolvere la situazione nel medio e lungo termine".

"Per garantire l'operatività degli ospedali del Sulcis c'è il massimo impegno da parte di tutti - aggiunge -. Ringrazio l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, per il supporto e il continuo confronto per l'individuazione delle soluzioni migliori da mettere in campo. C'è ancora molto lavoro da fare e la strada non è sicuramente in discesa, ma c'è la ferma volontà di restituire a Iglesias un presidio pienamente operativo".

