Quattro giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni sono finiti in manette a Iglesias, sorpresi a spacciare nei giardini pubblici di via Oristano.

Giovedì pomeriggio, nel corso di un attività di contrasto allo spaccio di droga, gli agenti del Commissariato di Iglesias, assieme alla Polizia locale, hanno visto un 24enne che cedeva degli involucri ad altri giovani dopo aver ricevuto del denaro.

Ad aiutare il ragazzo altri tre giovani che secondo l’accusa avrebbero partecipato attivamente allo spaccio trasportando la droga nel parco, in quel momento frequentato da numerose famiglie con bambini.

I poliziotti sono intervenuti e hanno controllato i giovani, trovando 50 grammi di marijuana e tre di hashish nascosti negli indumenti del 24 enne. Addosso a un 19enne sono stati invece trovati 22 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, mentre in uno zaino nascosto vicino alla casa di uno dei quattro ne sono stati trovati altri 95 grammi. Dalla perquisizione domiciliare sono spuntati invece 100 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio, e materiale per il confezionamento.

I quattro ragazzi, tutti di Iglesias, sono stati arrestati in flagranza. Il gip ha convalidato gli arresti: per il 24enne disposto l’obbligo di dimora nel comune di Iglesias, per gli altri tre condanna a un anno e otto mesi con 6mila euro di ammenda, pena sospesa per la condizionale.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata