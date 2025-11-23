Iglesias, schianto frontale sulla 130: morti un 51enne e un 22enne, un ferito graveL’incidente nel cuore della notte all’altezza di via Savona, sequestrati i veicoli per stabilire la dinamica
Tragico incidente mortale nella notte a Iglesias sulla statale 130, nei pressi del km 53+500.
Due persone hanno perso la vita. A quanto si apprende due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza di via Savona, probabilmente una Panda e una Bmw. Violentissimo l’impatto, che non ha lasciato scampo ai conducenti: le vittime sono due uomini, entrambi di Iglesias un operaio 51enne alla guida dell’utilitaria e il 22enne che conduceva la Bmw.
Un uomo di 34 anni, passeggero dell’utilitaria e titolare di un esercizio pubblico nella zona di Portoscuso, è stato trasferito in codice rosso al Brotzu: è in gravissime condizioni, era rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto.
Sul posto le ambulanze del 118, i carabinieri della Compagnia di Iglesias con i colleghi delle Stazioni di Gonnesa e Villamassargia e i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias: hanno ricevuto la chiamata alle 3.34 della notte.
In corso le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente, sequestrati i veicoli e disposta la restituzione delle salme ai familiari.
La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, fa sapere Anas.