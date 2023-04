Allarme a Iglesias per un’esplosione verificatasi in un appartamento al secondo piano di una palazzina di 6 piani, in via Cremona. Il bilancio è di una persona ferita: si tratterebbe di una donna anziana.

Il 118 di Cagliari ha fatto scattare il piano per le maxi-emergenze e ha inviato sul posto una medicalizzata, l'elicottero Areus e due ambulanze.

Sul posto anche forze dell’ordine e vigili del fuoco.

- IN AGGIORNAMENTO –

