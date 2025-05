È riesplosa ieri la protesta degli artigiani e commercianti del Sulcis per far ripartire il bando sulla fiscalità di vantaggio. Appuntamento di buona mattina a Santadi, di fronte alla cantina sociale. Poi tutti a bordo dei propri mezzi da lavoro in corteo verso Carbonia, attraversando Piscinas, Giba e San Giovanni Suergiu, fino ad arrivare nella centrale piazza Roma del capoluogo sulcitano.

Ivan Garau, promotore dell'iniziativa (Foto: Fabio Murru)

Tutti insieme con lo stesso obbiettivo, come ha specificato Aldo Marcis, a bordo del suo mezzo da lavoro in corteo sulla statale 195 al bivio per Tratalias: «Vogliamo la fiscalità di vantaggio, e ora che ce la diano, siamo in un territorio in cui ci stiamo inventando ti tutto per poter andare avanti».

