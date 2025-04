Ha aggredito la compagna, al termine di una lite in casa. È il motivo che ha portato i carabinieri ad arrestare in flagranza un muratore cinquantaduenne di Iglesias, già noto alle forze dell'ordine, per maltrattamenti in famiglia. L'episodio è avvenuto in un'abitazione del centro storico nella notte appena trascorsa, con il tempestivo intervento di due pattuglie delle stazioni di Iglesias e Domusnovas dopo l'allarme dato da alcuni vicini di casa, che avevano sentito delle urla.

Stando a una prima ricostruzione, l'arrestato avrebbe violentemente spinto giù dalle scale di casa la compagna, al termine di una lite (non la prima). La vittima, di 40 anni, ha riportato delle lesioni gravi ed è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso. Nel loro intervento, i carabinieri l'hanno trovata visibilmente provata e dolorante, riversa ai piedi di una scala interna.

I militari hanno subito individuato e fermato il compagno, ricostruendo con chiarezza la dinamica. Da qui l'arresto e il trasporto in carcere a Uta, a disposizione delal Procura della Repubblica di Cagliari che coordina le indagini.

