La Sicilia è la vincitrice del campionato nazionale di pasticceria degli istituti alberghieri d'Italia, organizzato a Cagliari dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc) in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e del merito (Mim).

L’evento, giunto alla settima edizione, è stato ospitato all'Istituto Azuni di Cagliari, vincitore della scorsa edizione del campionato.

Alla manifestazione hanno partecipato 26 istituti alberghieri e 52 studenti provenienti da ogni regione d'Italia.

Il primo premio è stato assegnato all'Ipsseoa "Karol Wojtyla" di Catania, rappresentato da Aurora Gambuzza e Awa Thiaw Dieng, con il dessert "Ecstasy".

«Il dolce - si legge in una nota - si è distinto per un raffinato equilibrio tra cremosità e croccantezza, profumi agrumati e spezie con una sfera di liquore di mirto realizzata con la tecnica della sferificazione. Tra gli strati, un cremoso al caffè, panna cotta con gelée di mandarino e lime, ganache al caramello, croccante al pepe di Sichuan e frangipane alle nocciole, il tutto racchiuso in una frolla al cioccolato e cannella».

Al secondo posto, l'Iiss "Cillario Ferrero" - Arte Bianca di Neive, Cuneo, con Sara Appendino e Vittoria Tibaldi, autrici del dessert "Asphodelus". Terzo classificato l'IiS "G. Renda" di Polistena, Reggio Calabria, rappresentato da Vincenzo Parrello e Giovanni Garruzzo che hanno realizzato "Nuracàlia, «un dolce che fonde sapori e culture in omaggio al dialogo tra Sardegna e Calabria».

«Gli istituti alberghieri - commenta il presidente della Fipgc Matteo Cutolo - rappresentano un pilastro fondamentale per il futuro del nostro settore. È proprio dal confronto di queste scuole che nascono i talenti di domani, giovani appassionati che con studio, dedizione e creatività stanno già contribuendo al rinnovamento della pasticceria italiana. Noi come Federazione investiamo tantissimo nella formazione, e questo significa garantire sempre più qualità, innovazione e continuità a una tradizione che evolve».

