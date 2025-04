Un poliambulatorio sociale gratuito nel cuore di Iglesias. Un progetto nato dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e Casa Emmaus, con l’obiettivo di dare una risposta alle persone che non possono permettersi di pagarsi le visite specialistiche e altri prestazioni sanitarie che il servizio sanitario non sta più riuscendo a garantire.

Il servizio, che partirà nei primi giorni di maggio, ha trovato casa nei locali che un tempo ospitavano l’agenzia delle entrate in via XX Settembre. Il Comune lo ha messo a disposizione e Casa Emmaus lo ha ristrutturato per farlo diventare un moderno poliambulatorio dove i medici che hanno aderito al progetto (che si spera possano diventare sempre più numerosi) offriranno visite e consulenze gratuite.

Tutti i dettagli nell’articolo di Stefania Piredda su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale del quotidiano.

