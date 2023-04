Allarme a Iglesias per un’esplosione verificatasi in un appartamento al secondo piano di una palazzina di 6 piani, in via Cremona. Il bilancio è di due persone ferite: si tratta di due donne anziane. Una ha riportato gravi ustioni ed è stata trasferita al Centro Grandi Ustionati del Santissima Annunziata di Sassari; l’altra, con il femore fratturato, è stata portata all’ospedale Sirai di Carbonia.

Il 118 di Cagliari ha fatto scattare il piano per le maxi-emergenze e ha inviato sul posto una medicalizzata, l'elicottero Areus e due ambulanze. Alcune persone, rimaste intossicate dal fumo, sono state assistite sul posto.

Presenti anche forze dell’ordine e vigili del fuoco.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata