Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia di Iglesias con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Mercoledì sera gli agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza lo hanno fermato mentre era a bordo di un’auto con un’altra persona. «Avete droga in macchina?», hanno chiesto, insospettiti dal forte odore di marijuana. E il 23enne, già noto agli operatori per precedenti in materia di stupefacenti, prima ha consegnato un involucro pieno di marijuana. Poi, approfittando di un attimo di distrazione, si è dato alla fuga, inseguito a piedi da uno dei poliziotti. Dopo un estenuante inseguimento per le vie del centro cittadino è stato bloccato e messo in sicurezza.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 2,650 kg di marijuana, 44 gr di cocaina, 12 gr di sostanza da taglio, oltre ad un bilancino elettronico di precisione, del materiale utilizzato per il confezionamento, nonché 1.990 euro.

Il 23enne è stato quindi tratto in arresto in flagranza: per lui si sono aperte le porte del carcere di Uta.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata