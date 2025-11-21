Iglesias rimane senza acqua potabile.

Il comune di Iglesias ha emesso un’ordinanza che dichiara non idonea al consumo umano l’acqua distribuita in città, dopo che le analisi della Asl hanno rilevato valori oltre i limiti di piombo e ferro nel campione prelevato in Via Monte Altai.

È fatto divieto usare l’acqua come bevanda e per cucinare, mentre resta consentita per l’igiene personale e domestica. Il Comune ha richiesto ad Abbanoa verifiche urgenti per ripristinare la potabilità e ha avviato la diffusione dell’avviso alla cittadinanza.

