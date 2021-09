Nove migranti sono stati soccorsi questo pomeriggio circa 24 miglia a Sud di Capo Sperone, a Sant’Antioco.

La sala operativa della Guardia Costiera di Cagliari, ricevuta la segnalazione di un barchino in difficoltà, ha mandato immediatamente la motovedetta Cp 320.

I soccorritori della Guardia Costiera hanno intercettato il barchino che, con motore in avaria, aveva ormai la galleggiabilità compromessa e ha accolto a bordo i nove migranti, per condurli a Sant’Antioco e affidarli – intorno alle 17.20 - alla Polizia per il trasferimento al centro di Monastir.

Tra i 9 migranti, di nazionalità libica e algerina, anche due donne e un minore.

