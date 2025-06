Volge al termine la XXI edizione del Girotonno a Carloforte, evento che ha richiamato sull’isola di San Pietro migliaia di visitatori. A garantire il regolare svolgimento della manifestazione, anche quest’anno, è stato l’importante e corale impegno dei carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, con un massiccio dispiegamento di forze e risorse.

L’impegno dei militari ha contribuito al regolare svolgimento dell’evento. In quattro giorni sono stati assicurati circa 50 servizi che hanno riguardato pattuglie a piedi di prevenzione e controllo del territorio, servizi in moto di pronto impiego, attività dei reparti speciali come l’unità di volo, i NAS e i Cinofili, nonché verifiche approfondite agli imbarchi e a bordo dei traghetti. Non sono mancati, per l’inaugurazione e per la cerimonia di chiusura della manifestazione ii servizi di rappresentanza con Carabinieri in alta uniforme storica, come massima dimostrazione di vicinanza e rispetto verso quella Comunità e la sua amministrazione Comunale.

Al riguardo il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, il generale di brigata Luigi Grasso ha dichiarato: «Sono molto soddisfatto dell’operato, serio e concreto, dei militari della Compagnia di Carbonia, della locale Stazione e di tutti i reparti intervenuti. Ho disposto un potenziamento dei controlli di specifica competenza anche recependo dal Sindaco, dottor Stefano Rombi che ringrazio personalmente per l’attenzione e la vicinanza ancora una volta dimostrateci, proposte ed esigenze, che ho poi condiviso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto Giuseppe Castaldo. Ringrazio quest’ultimo per il saluto rivolto personalmente a tutti i militari della Stazione di Carloforte, reparto che svolge 365 giorni all’anno un prezioso lavoro a tutela di tutti i cittadini».

