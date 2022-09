Diciotto anni lui, di Siliqua, e venti lei, di Iglesias: entrambi sono stati arrestati ieri dai carabinieri del Radiomobile con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio, in concorso.

I militari hanno perquisito entrambi, a Siliqua, e sono anche andati a casa del giovane. Hanno trovato 178 grammi di marijuana suddivisa in quattro involucri, 1,18 grammi di cocaina, 2,20 grammi di sostanza da taglio, un involucro in cellophane termosaldato contenente semi di canapa indiana, un bilancino elettronico di precisione, un coltello a serramanico con la lama intrisa di hashish, due tritaerba e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

La droga è stata sequestrata e i due giovani pusher sono stati messi ai domiciliari, in attesa ella direttissima fissata per questa mattina.

(Unioneonline/EF)

