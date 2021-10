L’associazione onlus “Qua la zampa” si è rivolta ai carabinieri di Calasetta per sporgere denuncia contro ignoti per maltrattamento e uccisione di animali.

Una volontaria ha rinvenuto il corpo martoriato di un gattino di pochi mesi in via Pola: “L’hanno sbattuto per terra e contro un muro – ha detto la presidente Laura Palmieri - escludiamo l’incidente, si tratta di un’uccisione”. Le tracce ematiche sul muro non lascerebbero dubbi sulla crudeltà con cui il gattino è stato più volte sbattuto contro la parete esterna di un’abitazione.

Una colonia di gatti gestita dall'associazione onlus "Qua la zampa" (foto Giuliano Usai)

I carabinieri di Calasetta hanno raccolto increduli la denuncia delle volontarie: “Ci sono stati altri casi sospetti – ha aggiunto la presidente – ma questo è il primo in cui non possono esserci dubbi sui fatti”.

I volontari si sono detti molto preoccupati per la situazione e confidano nel lavoro delle forze dell’ordine per risalire ai responsabili.

