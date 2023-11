Sono stati denunciati il 35enne e la sua compagna 27enne ritenuti gli autori del furto aggravato avvenuto il 29 ottobre scorso a Sant’Antioco.

Come accertato dai carabinieri del Radiomobile di Carbonia, in viale dei Pini, nel parcheggio davanti al cimitero, qualcuno aveva danneggiato le saracinesche e si era poi introdotto nei prefabbricati usati per la vendita di fiori e articoli cimiteriali.

Dalla cassa della piccola impresa erano spariti circa 100 euro.

I militari hanno avviato le indagini esaminando anche le immagini registrate dalla videosorveglianza che hanno consentito di riconoscere le due persone finite nei guai.

