Per altri due giorni i collegamenti marittimi da Carloforte a Portovesme saranno sospesi a causa delle condizioni meteomarine avverse.

In particolare sarà ancora il forte vento a farla da padrone, rendendo impossibile una navigazione sicura per i traghetti tra l'isola di San Pietro e Portovesme. Continua quindi la sospensione verso lo scalo di Portovesme, iniziata venerdì e che sarà prolungata ancora per domani e lunedì.

Tutto il traffico marittimo sarà dirottato sullo scalo di Calasetta, con gli stessi orari e gli stessi navigli.



