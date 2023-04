Primo allarme incendi in città a Carbonia, dove per cause da accertare, nella tarda serata di mercoledì, è divampato un grosso incendio in un canneto nella periferia sud della città.

Fiamme che hanno interessato un campo da calcio a 8 in totale abbandono da anni a ridosso della trafficatissima via Lubiana.

Il fuoco ha divorato una parte del canneto e le sterpaglie presenti nel campo, facendo sì che si alzasse una grossa colonna di fumo visibile a parecchi chilometri anche fuori città.

Fortunatamente l'immeditato intervento dei vigili del fuoco di Carbonia ha fatto sì che le fiamme non attaccassero anche i campi circostanti e le abitazioni presenti a qualche centinaio di metri.

© Riproduzione riservata