Due borse di studio al merito all'interno della stessa famiglia di Calasetta. Le ha riconosciute nei giorni scorsi la Confcooperative di Cagliari a Mirko e Marina Rombi. Il primo si è diplomato al Liceo scientifico di Sant'Antioco con 100/100 mentre la sorella Marina ha conseguito la laurea magistrale con 110 e lode e medaglia accademica.

Il premio, consegnato direttamente dal presidente della Confcooperative Fabio Onnis, e di diverso importo a seconda del titolo di studio acquisito, diploma, laurea triennale e laurea magistrale è riconosciuto ai figli dei soci che hanno ottenuto il massimo dei voti.

Grande soddisfazione nella famiglia Rombi di Calasetta dove si è raggiunto il bis con le borse di studio. Una bella iniziativa per incentivare e far conoscere il mondo della cooperazione in Sardegna.

