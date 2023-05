Un 24ennne è stato arrestato a Carbonia dalla polizia per spaccio di droga.

Gli agenti della Volante lo hanno fermato per un controllo ieri sera, a bordo della sua auto, percorreva a forte velocità via Don Orione. Fin dal primo momento ha mostrato segni di nervosismo tanto da destare qualche sospetto nei poliziotti che hanno chiesto l’intervento dei colleghi della Volante di Iglesias per approfondire le verifiche.

Nelle tasche dei pantaloni del giovane sono stati ritrovati 10.510 euro in banconote di vario taglio sulla cui provenienza non ha saputo dare giustificazioni. Nel bagagliaio della macchina, di proprietà di un amico, c’erano inoltre due buste di marijuana del peso complessivo di 1,160 chili. La perquisizione è stata estesa al domicilio del 24enne durante la quale sono stati recuperati un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento, tra cui buste varie e una macchina per il sottovuoto.

Inoltre, nella borsa della sua convivente c’era altra marijuana, e nell’abitazione dell’amico ulteriori 60 grammi della stessa sostanza.

Tutti e tre sono stati portati in commissariato a Carbonia: il 24enne è stato arrestato e accompagnato al carcere di Uta, la compagna e l’amico sono stati denunciati a piede libero.

