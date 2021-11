Un 18enne di Calasetta è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione, che hanno operato insieme ai colleghi di Teulada e del nucleo Cinofili di Cagliari, per produzione, traffico e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Intorno alle 21 di ieri sera, è stato fermato nel corso di un controllo su strada e per sottrarsi alle operazioni di identificazione ha reagito nei confronti dei militari cercando di fuggire divincolandosi. Immediatamente bloccato, è stato sottoposto a perquisizione anche domiciliare e trovato in possesso di 11 grammi di marijuana suddivisa in dosi, un grammo di hashish, due bilancini di precisione e 600 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. In casa c’era poi il materiale per il confezionamento delle dosi.

Poco più tardi, alle 23, nell’ambito della medesima operazione, a Carbonia è finita in manette una 39enne, indagata per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La donna, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare è stata trovata in possesso di un grammo e mezzo di eroina suddivisa in dosi, di 0,1 grammi di cocaina, di 3 grammi di marijuana, e di materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Entrambi gli arrestati sono stati messi ai domiciliari in attesa del rito direttissimo in programma per oggi a Cagliari.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata