Ha dato esito positivo questa mattina il sopralluogo allo stadio comunale Zoboli da parte della dirigenza del Carbonia e dall'amministrazione comunale, al punto che ci sono altissime probabilità che domenica prossima 9 novembre il Carbonia torni a giocare il campionato di Eccellenza allo Zoboli nelle gare casalinghe.

Sinora si è visto invece costretto a disputare le gare interne a Narcao, dove peraltro vanno avanti gli allenamenti dai primi di settembre dopo una fase iniziale che ha visto i minerari costretti invece a recarsi a Calasetta.

Nel periodo di cambio ai vertici societari quest'estate, lo Zoboli è stato sottoposto a imponenti lavori di ristrutturazione degli spogliatoi (ma restano da portare via alcune macerie), ma soprattutto accettando tutta una serie di disagi dirigenza e Comune hanno dato il nulla osta alla risemina dell'intero manto erboso. Compreso un retroporta che consentirà di ospitare determinati allenamenti per non gravare pertanto nelle giornate di pioggia sulla qualità del campo per destinazione.

In base a queste indicazioni giunte dal vertice della dirigenza del club e dagli assessori Giuseppe Casti e Manolo Mureddu, si è pertanto deciso che (salvo contrattempi dell'ultimo minuto) il Carbonia tornerà domenica prossima a disputare le gare casalinghe allo stadio Zoboli.

