Una discoteca abusiva, utilizzata senza alcuna autorizzazione municipale e in aperta violazione di norme in tema di sicurezza, igiene e salute. È quanto hanno scoperto nell’entroterra dell’isola di San Pietro i carabinieri della stazione di Carloforte nell’ambito di attività di controllo sul territorio.

Gli appuntamenti all’interno della discoteca, organizzati da un 24enne e un 27enne del luogo, venivano comunicati attraverso i canali social, e attiravano soprattutto nei weekend decine di giovani di età compresa fra i 18 e i 25 anni.

Nel corso delle verifiche è stata rilevata una zona adibita alla diffusione della musica, alla somministrazione di alcolici e alimenti e al pagamento del titolo d’ingresso. Presenti nella struttura anche tre barman, un dj adibito alla consolle e due buttafuori.

Al termine dei controlli, per i due responsabili dell’organizzazione è scattata la denuncia a piede libero in concorso per apertura abusiva di luoghi destinati allo spettacolo e all’intrattenimento. Contestate ai due anche sanzioni amministrative che riguardano, fra le altre, la somministrazione di alimenti e bevande senza licenza e la somministrazione di bevande senza SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata