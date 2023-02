Gli utenti non si presentano più, il numero di vaccinazioni crolla e di conseguenza chiudono gli Hub anti Covid del Sulcis. Lo ha comunicato la ASL Sulcis Direzione Campagna vaccinazione Covid, in considerazione della ridotta affluenza di utenti negli HUB dei distretti di Carbonia e Iglesias: è così stata sancita la cessazione delle attività alla fine di febbraio.

Le ultime due sedute sono previste sabato 25 febbraio a Carbonia e domenica 26 febbraio a Domusnovas. Le poche richieste di vaccinazione anti-Covid saranno garantite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Carbonia in via Costituente e Iglesias in via Piave.

Il Centro di vaccinazione anti-Covid del SServizio Igiene Pubblica di Carbonia sarà operativo ogni mercoledì dalle 9 alle 12 a partire dal primo marzo. Il centro di vaccinazione anti-Covid di Iglesias sarà invece attivo ogni giovedì dalle 9 alle ore 12 dal 2 marzo.

