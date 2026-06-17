Per evitare sgradevoli sorprese, come avvenuto diversi anni fa, il Comune di Carbonia cerca di raggiungere tutti i possibili interessati per informare che sono scattate le procedure di ricognizione delle sepolture a inumazione giunte a scadenza.

Come verificare se una sepoltura è coinvolta in questa operazione ed evitare, a lungo andare, la rimozione forzata? Per ragioni di privacy, l’elenco dei nominativi dei defunti non è stato diffuso sui canali social, sarà però possibile verificare se l'inumazione di un proprio familiare è scaduta consultando l'elenco pubblicato nell'albo pretorio.

Il Comune fissa anche le regole in caso di scadenza. I familiari o gli aventi diritto sono invitati a contattare gli uffici per manifestare la propria volontà o per il rinnovo del copritomba e dei segni funerari, oppure per la richiesta di esumazione per la raccolta dei resti in cassette ossario, oppure ancora per la cremazione. In tal caso oneri e adempimenti sono a carico dei familiari. Considerata la delicatezza della materia, l'amministrazione suggerisce di chiedere assistenza e informazioni all’ufficio Servizi Cimiteriali al numero 340.8588337 (dal lunedì al venerdì, 9 - 13), oppure Email:servizicimiteriali@comune.carbonia.su.it.

© Riproduzione riservata