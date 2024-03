Come si coltiva il grano? E come si realizza poi il pane? L'esperienza degli anziani è andata al servizio dei bambini grazie all'incontro che oggi i soci della associazione Terza Età di Carbonia hanno avuto con i piccoli scolari della scuola materna di via Dalmazia che fa parte dell'istituto Comprensivo Don Milani.

Grazie anche alle loro insegnanti, i 46 bambini hanno potuto apprendere ad esempio le tecniche di coltivazione del grano anche in vista delle iniziative di Pasqua. E il loro entusiasmo è parso del tutto evidente.

«Le attività didattiche - sottolinea il presidente della associazione Terza Età di via Lazio Giancarlo Cancedda - sono basilari per mettere già da questa età i bambini a contatto con le attività del mondo agricolo in modo da diffondere nozioni basi e concetti che altrimenti gli scolari rischierebbero di non possedere mai». Le lezioni teorico pratiche sono avvenute sia nel giardino della scuola sia all'interno delle aule.

