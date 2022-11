Un 46enne di Gonnesa è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di stupefacenti.

L’uomo, nel corso di una perquisizione personale e nella propria abitazione, è stato trovato in possesso di 3,70 grammi di marijuana suddivisa in due dosi, di 22 grammi di cocaina suddivisa in dosi, e ancora due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, un manoscritto con lista “dare avere” e 535 euro in banconote di piccolo taglio, presumibile provento di attività di spaccio.

L’uomo è stato trattenuto dai carabinieri nelle camere di sicurezza della Compagnia in attesa del giudizio con rito direttissimo in programma in mattinata al Tribunale di Cagliari.

(Unioneonline/v.l.)

