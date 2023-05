Dopo la vittoria del campionato provinciale Under 15, l'amministrazione comunale di Gonnesa ha premiato la squadra dei Giovanissimi dell'Asd Gonnesa Calcio.

Durante una cerimonia nell'aula consigliare, il sindaco Pietro Cocco ha consegnato alla squadra una targa per celebrare la vittoria del campionato provinciale.

«Siamo orgogliosi di questo prestigioso risultato - ha detto il sindaco - la valenza di queste attività è non solo sportiva ma anche sociale. Congratulazioni ai ragazzi e a chi si occupa di loro in questo percorso».

«È stata una stagione ricca di soddisfazioni, il nostro obiettivo è mettere al centro i ragazzi», ha detto l'allenatore Luca Sechi. Il sindaco ha parlato anche di strutture sportive, anticipando che i lavori per il campo da calcio in sintetico inizieranno il prossimo anno; inoltre è in programma la costruzione di un campo di basket all'aperto.

© Riproduzione riservata