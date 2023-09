Pescava illegalmente ricci di mare. E quando è stato beccato ha tentato di ripescarli.

Per questo un sub è stato sanzionato due volte da una pattuglia del Corpo Forestale appartenente alla Base Navale di Sant’Antioco, che lo ha sorpreso mentre pescava una prima volta in un basso fondale in località La Punta – Tonnara di Carloforte.

Appena è uscito dall’acqua e si è avvicinato alla macchina, l’uomo è stato avvicinato dagli agenti e trovato in possesso di una cesta contenente 143 ricci di mare appena raccolti, in barba al divieto assoluto.

Dopo una prima contestazione, i ricci ancora vivi sono stati immediatamente ributtati in mare. Sembrava finita lì e invece, dopo poco, la pattuglia lo ha sorpreso nuovamente nello stesso posto mentre cercava di recuperare i ricci appena rilasciati in acqua. Di qui una nuova sanzione, con l’aggravante della recidiva.

