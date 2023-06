«Da aprile aspettiamo un incontro con il presidente Solinas, vogliamo discutere di riconversione, al momento l'unica certezza per il futuro è la chiusura».

I minatori della Carbosulcis sono in sciopero da stamattina, nel cantiere minerario di Seruci. Chiedono che sia fissato un incontro con la Regione, azionista unico della Carbosulcis, per discutere del futuro del sito. «Finora dalla Regione non abbiamo sentito mai parlare di riconversione della Carbosulcis - dice Matteo Sabiu, delegato della Filctem Cgil - l'unico piano è quello di chiusura. Serve un incontro con il presidente Solinas, lo attendiamo da aprile».

Stamattina è scattato lo sciopero, garantiti i presidi di sicurezza.

